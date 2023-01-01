البحر الأحمر: غرامة تصل إلى مليون جنيه تنتظر صاحب واقعة إلقاء المخلفات في البحر

كشف محمد مخلوف، المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر، عن مستجدات واقعة إلقاء عامل بأحد المطاعم بالمحافظة زجاجات بلاستيكية فارغة في مياه البحر، مؤكدًا أنه بمجرد تلقي المحافظة الشكاوى من المواطنين والسياح بالواقعة شُكلت لجنة بخصوص هذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «اي تي سي»، مساء الأربعاء، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تلقى عدة بلاغات بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأمر بتشكيل لجنة مكبرة من الجهات المعنية وأُلقي القبض على صاحب الواقعة ووُجهت له تهمة الإضرار العمد بالبيئة، منوهًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى مليون جنيه وفي حال تكرار الجريمة ستصل العقوبة إلى الحبس فضلًا عن الغرامة.

وذكر المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر، أن المتهم لم يكتف بإلقاء المواد الصلبة والمخلفات في البحر، على الرغم من محاولة بعض المواطنين إثناءه عن هذه الجريمة ولكن لم يهتم واستكمل جريمته بتفاخر وعدم مبالاة شديدة، وأخذ يتراقص ويتباهى بهذا التصرف.

ولفت إلى أن المحافظة لم تكتف بمعاقبة العامل، ولكن تم تشكيل لجنة من الجهات الإدارية الموجودة بالمحافظة لمراجعة أوراق وتراخيص المطعم الذي يعمل به المتهم، منوهًا إلى أنه بالفحص تبين وجود عدة مخالفات من بينها انتهاء تراخيص المطعم، وعدم التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة في التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وكلها جرائم يعاقب عليها القانون.

وعن تداول أنباء عن تقديم أحد الفنادق بالغردقة، لحوم حمير لروادها، نفى تمامًا هذه الشائعة، مؤكدًا أنها أكاذيب روجها أهل الشر وبعض الصفحات المغرضة أمس، وأُصدر بيان منذ قليل لنفى هذا الأمر.

وأشار إلى أن محافظ البحر الأحمر وجه بتشكيل لجنة من السياحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم في الفندق، حيث تم التأكد من سلامة اللحوم وأنها مستوردة من الهند وصالحة للاستهلاك الآدمي، مناشدًا وسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إلي المصادر الموثوقة قبل نشر الأخبار.