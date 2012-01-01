تركيا ترحب بتمديد ولاية ستولتنبرج في الناتو عاما آخر

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رحبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بقرار حلف شمال الأطلسي "الناتو" تمديد ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرج، عاما آخر للمرة الرابعة.

وقالت في بيان: "نرحب بقرار مجلس الناتو تمديد ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج حتى 1 أكتوبر 2024".

وأضافت: "نهنئ الأمين العام للناتو ستولتنبرج الذي أظهر تعاونا وثيقا وتضامنا مع بلدنا خلال فترة ولايته"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأشارت إلى أن ستولتنبرج بذل جهودا منذ توليه مهامه عام 2014 للحفاظ على وحدة وتضامن الحلف في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة، بما في ذلك الإرهاب، وأعربت عن ثقتها بأنه سيواصل إظهار القيادة المطلوبة.

وأمس الثلاثاء، أعلن الناتو في بيان أن دوله الأعضاء اتفقت على تمديد ولاية ستولتنبرج التي تنتهي في 30 سبتمبر القادم، عاما آخر للمرة الرابعة.