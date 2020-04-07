

فاجأت أسماك قرش، المصطافين على شاطئ نافار بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كانت تسبح بطريقة سريعة جدا وعلى مسافة قريبة جداً من الشاطئ ما تسبب في حالة من الهلع بين المصطافين.

واستغرق الأمر بضع دقائق قبل أن تغادر أسماك القرش، هذه المنطقة، من دون دون حدوث إصابات.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فقد شوهدت أسماك القرش تسبح في المياه الضحلة في العديد من شواطئ فلوريدا في الرابع من يوليو.

وشوهدت أسماك القرش تسبح في المياه الضحلة في العديد من شواطئ فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو.

وظهرت سمكة قرش وهي تدخل وتخرج من المياه الضحلة بأحد شواطئ فلوريدا، على مسافة قريبة جداً، لا تتخطى بضعة أمتار.

وبدا القرش سريعا جداً ويضرب بقوة، ما أثار هلع المصطافين الذين هرعوا إلى خارج المياه وهم يصرخون، فيما ظهرت زعنفة القرش وهي تدور في الأمواج بوضوح.

من جانبه، قال عالم الأحياء البحرية كينادي برينلي، إن القرش في الفيديو كان يظهر سلوك البحث عن الطعام.

وأضاف أن مشاهدة أسماك القرش أكثر شيوعًا خلال شهر يونيو أكثر من أي شهر آخر، لذا فليس من المستغرب أنها لا تزال تُشاهد في شهر يوليو.