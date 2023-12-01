لوفتهانزا تعلن استقرار عمليات الطيران في هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الأربعاء، أن عمليات الطيران تسير في الصيف الحالي بشكل أكثر استقرارا وأكثر دقة في المواعيد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ينس ريتر في فرانكفورت مساء أمس الثلاثاء: "نريد صيفا فيه عدد كبير من العملاء الراضين والمزيد من الاستقرار، مقارنة بما كان في العام الماضي".

ورأى "ريتر"، أن شركته اجتازت اختبار التحمل الذي كان في عيد العنصرة في ظل ظروف جوية معاكسة ووجود مدرج هبوط مغلق وتجاوز عدد ركاب الشركة 390 ألف شخص في محوري فرانكفورت وميونخ.

وفي الوقت نفسه، اعترف ريتر، بأنه لا يزال غير راض بشكل تام عن الدقة في المواعيد، لكنه قال إن الشركة تعمل على هذا مع شركاء في نظام حركة النقل الجوي، مشيرا إلى أن التأثيرات البسيطة التي نجمت عن مناورة "اير ديفيندر" الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في الشهر الماضي أظهرت أن حركة النقل الجوي تعمل على أفضل نحو في حال التعاون الوثيق.

وصرح ريتر، بأن الشركة عينت أكثر من 1000 موظف جديد وعززت العمليات الآلية لتحسين عمليات الطيران لديها، مشيرا إلى أن نحو 90% من الركاب في ميونخ تمكنوا من تسجيل الدخول بأنفسهم ما أتاح توفير المزيد من العاملين للعمل عند بوابة المطار التي يتم التحكم عندها في الوصول إلى الطائرات.

وقال إن أجهزة المسح الضوئية المستحدثة في محوري فرانكفورت وميونخ أسهمت في تسريع عمليات فحص الركاب والأمتعة.

وتابع أن الشركة ستولي اهتماما خاصا أيضا من أجل ضمان تسيير أول رحلة في الصباح في موعدها المحدد تماما لتجنب حدوث تأخيرات بعد ذلك على مدار اليوم.

وكانت أكبر شركة طيران ألمانية، ألغت مجددا، وعلى عكس خططها الأصلية، آلاف رحلات الطيران لهذا الصيف حتى تتمكن بالتعاون مع المطارات وهيئة السلامة الجوية وموظفي تخليص إجراءات السفر من توفير استقرار في عمليات الطيران.

ووفرت لوفتهانزا، لهذا الغرض أيضا، المزيد من الطائرات البديلة والأطقم الاحتياطية.

وتصل نسبة العروض المقدمة من لوفتهانزا في الوقت الحالي إلى نحو 80% من حجم عروضها قبل أزمة كورونا، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 85% في صيف العام الحالي.