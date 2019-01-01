مقررة لجنة الأسرة بالحوار الوطني: خرجنا بمجموعة توصيات على رأسها نقل الوصاية للأم بعد وفاة الأب

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الجلسة التي عقدتها اللجنة لمناقشة الوصاية والولاية على المال، خرجت بمجموعة من التوصيات؛ يأتي على رأسها نقل الوصاية للأم بعد وفاة الأب مباشرة.

وأشادت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، بتصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة التوصيات المتفق عليها في لجان الحوار الوطني، والتي تتطلب إجراء تشريعيًا، مباشرة إلى مجلس النواب.

وأشارت إلى أن الأمر تحقق مع التوصية الصادرة عن الحوار الوطني، بأهمية نقل الوصاية للأم بعد وفاة الأب مباشرة، واصفة إياه بأنه «إنجاز تاريخي تشكر الرئيس السيسي عليه».

وذكرت أن جميع المشاركين في جلسات اللجنة، كانوا يتفقون فيما بينهم على أهمية وجود توافق حول العديد من القضايا، قائلة إن ما حدث في جلسة الوصاية؛ كان دافعًا للخروج بتوصيات تتحقق على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن المشاركين حريصون على دراسة المشكلة، وتقديم الحلول اللازمة، وإعطاء أمانة الحوار الأوراق الداعمة في هذا الشأن، مؤكدة أن اللجنة تشهد توافقًا بشكل كبير حول مختلف القضايا.

وأضافت: «كلنا متفقون على ضرورة الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والتي تلتزم الدولة بأهمية حمايتها، وفقًا لنص الدستور، ولا أحد يختلف على الموضوع الرئيسي للجلسات».