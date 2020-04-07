نقل صحفية استقصائية روسية إلى موسكو جوا بعد تعرضها لهجوم في الشيشان

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نقل الكاتب والصحفي الروسي الحاصل على جائزة نوبل للسلام ديميتر موراتوف، زميلته إلينا ميلاشينا جوا إلى موسكو بعد تعرضها لهجوم في الشيشان.

وأصيبت ميلاشينا مع المحامي الكسندر نيموف خلال الهجوم، وغادرا جوا ليلة الثلاثاء، ونقلا إلى مستشفى بالعاصمة الروسية موسكو.

وتم نشر الأخبار من قبل رئيس التحرير السابق لمحطة إذاعة صدى موسكو الموقوفة أليكسي فينيديكتوف عبر منصته على تلجرام.

وأظهرت الصور ميلاشينا و نيموف في طائرة صغيرة مع موراتوف وفينيديكتوف.

ويشار إلى أن موراتوف يعمل رئيس تحرير صحيفة نوفايا جازيتا التي تنتقد الكرملين، وتعمل من الخارج والتي تعمل لصالحها الصحفية الاستقصائية ميلاشينا كمراسلة من الشيشان لعدة سنوات.

وضرب مجهولون، ميلاشينا ونيموف بوحشية يوم الثلاثاء، أثناء توجههما إلى العاصمة الشيشانية جروزني، وكانا في طريقهما لحضور جلسة صدور حكم.

ووفقا لمنظمة ميموريال لحقوق الإنسان فقد تم الاعتداء على ميلاشينا ونيموف وتم تدمير الوثائق والمعدات الإلكترونية التي كانت بحوزتهما.

وحاول المهاجمون أيضا قطع أصبعها السبابة لفتح هاتفها المحمول، وفقا لما قالته ميلاشينا في تسجيل فيديو خلال رحلة نقلها جوا.

وبعد الهجوم مباشرة تم نقل ميلاشينا ونيموف من الشيشان إلى مستشفى في جمهورية أوسيتيا الشمالية القوقازية المجاورة.

وكان الزعيم الشيشاني المتشدد رمضان قاديروف قد هدد ميلاشينا بالقتل في عام 2020.

ولطالما اشتكى نشطاء حقوق الإنسان من تعرضهم لجرائم خطيرة برعاية الدولة في الشيشان بما في ذلك القتل والتعذيب والاضطهاد.