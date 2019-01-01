البنك المركزي السنغافوري يضخ 6 مليارات دولار في استثمارات التحول المناخي

رصدت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) حوالي 2% من إجمالي محفظة استثماراتها في الأوراق المالية بما يزيد عن 8 مليارات دولار سنغافوري (6 مليارات دولار أمريكي) لبرنامج لدعم التحول المناخي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رافي مينون رئيس المؤسسة قوله في إيجاز صحفي: "منهجنا في العمل المناخي هو أن نبدأ صغارا ونتعلم أسرع ثم نتوسع مع توفير البيانات الجديدة قدرا أكبر من الوضوح.. تعزيز مرونة محفظة استثمارات مؤسسة النقد السنغافورية تظل في عمل مستمر قيد التقدم".

وقال البنك المركزي السنغافوري في بيان اليوم الأربعاء، إنه خصص أمواله لمؤشرين للأوراق المالية في مجال المناخ، أحدهما جاهز والآخر موصى به، ويعتزم زيادة المبلغ بمرور الوقت. ووفقا للبرنامج، فإن مؤسسة النقد السنغافورية ستزيد استثماراتها في الشركات الأقل حساسية للانبعاثات الكربونية وأكثر ميلا للتحول.

وقالت المؤسسة إنها قد تستقر على مؤشر أو اثنين على المدى الطويل بعد فترة التجربة، وتطلع إلى التركيز على محفظة سندات الشركات الأقل حساسية للانبعاثات الكربونية.