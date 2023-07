أعلنت السلطات الأمريكية، وفاة سيدة من ولاية ساوث كارولاينا، بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للجولف.

على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عاما، عُثر عليها ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد آيلاند، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي، صدر اليوم الأربعاء.

وعُثر على جثمان السيدة، على حافة بحيرة على حدود مضمار للجولف، وبدا أن التمساح يحرس جثة المرأة ما عرقل جهود إنقاذها، وفقاً لمكتب الشرطة.

ولاحقاً تم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشلت جثة المرأة، ويجري حالياً تشريحها.

يذكر أن هذا هو ثاني هجوم قاتل من تمساح في المقاطعة منذ العام الماضي، وفقاً لرئيس الشرطة.

وكانت امرأة من صن سيتي، عمرها 88 عاما، قد هوجمت من تمساح في بحيرة قرب منزلها في أغسطس 2022.

DEVELOPING: alligator attack on Hilton Head has resulted in a woman’s death. Beaufort County Sheriffs and DNR are on scene in Spanish Wells right now. Happened aboit 930 this morning. @wsav pic.twitter.com/W3voWvFl5X