 الولايات المتحدة والمكسيك تبحثان التقدم المحرز في قضايا الهجرة في شمال أمريكا الوسطى - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة والمكسيك تبحثان التقدم المحرز في قضايا الهجرة في شمال أمريكا الوسطى

الحدود بين أمريكا والمكسيك
الحدود بين أمريكا والمكسيك

نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 6:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 6:16 ص

بحثت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، مع المديرة التنفيذية للوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائي الدولي، لورا كاريلو، التقدم المحرز في إطار (سيمبراندوا أوبورتينيداد)، وهو الإطار الثنائي بين الولايات المتحدة والمكسيك للتعاون الإنمائي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من شمال أمريكا الوسطى. 

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم /الثلاثاء/ أن الوكالتين الأمريكية والمكسيكة أعربتا عن التزامهما بتبادل الدروس المستفادة وتعميق هذه الشراكة في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس لتوفير فرص لشعوب أمريكا الوسطى للعيش في سلام وازدهار في مجتمعاتهم المحلية.


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