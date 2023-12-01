 اليابان: الأحزاب الحاكمة تتفق على إمكانية تصدير المعدات الدفاعية المجهزة بأسلحة - بوابة الشروق
الأربعاء 5 يوليه 2023 3:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

اليابان: الأحزاب الحاكمة تتفق على إمكانية تصدير المعدات الدفاعية المجهزة بأسلحة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 2:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 2:22 م

اتفقت الأحزاب الحاكمة في اليابان، اليوم الأربعاء، على إمكانية أن تصدر البلاد السيارات والسفن غير القتالية المجهزة بأسلحة فتاكة، على الرغم من القيود الصارمة المفروضة على شحن الأسلحة إلى الخارج، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وجاء في تقرير أعده نواب البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو، إنهما لا يزالان منقسمين بشأن السماح لليابان بتصدير الطائرات المقاتلة التي تم تطويرها، بالاشتراك مع دول أخرى، إلى دول ثالثة.

ومن جانبه، قال إيتسونوري أونوديرا وزير الدفاع السابق الذي يترأس مجموعة العمل عن الحزبين بشأن تلك القضية، في مؤتمر صحفي، إن الكتلة الحاكمة ستستأنف المناقشات في الخريف بشأن التوصل إلى مسودة لقواعد معدلة.

وأشارت "كيودو"، إلى أن التقرير يأتي في الوقت الذي صارت فيه الحكومة مستعدة للتخفيف من "مبادئها الثلاثة" الصارمة بشأن نقل معدات وتكنولوجيا الدفاع؛ لتعزيز صناعة الدفاع المحلية ودعم أوكرانيا، من خلال تسليم الأسلحة في ظل الحرب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك