 إعادة فتح متنزه جرونا لوند الترفيهي في ستوكهولم بعد وقوع حادث مميت الشهر الماضي - بوابة الشروق
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إعادة فتح متنزه جرونا لوند الترفيهي في ستوكهولم بعد وقوع حادث مميت الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 3:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 3:55 م

أعاد متنزه "جرونا لوند" الترفيهي في ستوكهولم، فتح أبوابه أمام الجمهور بعد أن شهد وقوع حادث مميت في قطار الملاهي بالمتنزه.

وتم تشغيل جميع الألعاب في المتنزه الترفيهي، باستثناء قطار الملاهي "جيت لاين"، الذي شهد مقتل امرأة وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين قبل أسبوع ونصف الأسبوع.

وذكرت صحيفة "إكبريسن"، أن هناك 1500 شخص قاموا بحجز التذاكر مسبقا عبر تطبيق الحديقة الإلكتروني.

وفي الأيام العادية خلال شهر يوليو، يكون عدد الزائرين خلال اليوم نحو 4000 شخص.

وكان المتنزه قد فتح أبوابه يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، للسماح لأقارب الضحايا وغيرهم بالسير في أنحاء الحديقة في صمت.

وتم حينها غلق الألعاب والمطاعم والأكشاك، كما تم وضع العديد من الزهور أمام قطار الملاهى ذي اللون الأزرق الفاتح.

وكان الجزء الأمامي من قطار الملاهى قد خرج عن مساره جزئيا أثناء تشغيله في 25 من يونيو، مما تسبب في توقف اللعبة على ارتفاع يتراوح بين 6 و8 أمتار.

وأسفر الحادث، عن سقوط بعض الركاب، حيث توفيت امرأة وأصيب 9 آخرون.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فقد القطار عجلة أثناء الحادث، ما أدى إلى خروجه عن مساره.

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