دراسة: الوقت كان يمر أبطأ بـ5 مرات في بدايات الكون منذ 14 مليار سنة

أظهرت دراسة علمية حديثة، أن الوقت كان يمر أبطأ بـ5 مرات في مراحل الكون المبكرة منذ 14 مليار سنة مقارنة بالوقت الحالي، بعدما استخدمت للمرة الأولى أجساما كونية ساطعة جدا تُعرف بـ"النجوم الزائفة" لتأكيد هذه الظاهرة، وجاء ذلك متفقا مع نظرية النسبية التي ابتكرها عالم الرياضيات آينشتاين.

وذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء، أن فريقا من جامعة سيدني الأسترالية راقب 190 نجما زائفا معروفة بـ"الكويزار"، يمكن من خلالها معرفة سرعة الوقت في تواريخ شديدة القدم.

وتعد النجوم الزائفة أشد الأجرام الفلكية قوة ولمعانا، وهي المساحات الغازية المحيطة بالثقوب السوداء.

وقاس الفريق، ومضات تلك النجوم مع ابتلاعها للأجسام من حولها؛ ليتبين أن تلك العمليات كانت تحدث ببطء شديد مقارنة بالوقت الحالي.

وقال جرايند لويس مشرف الدراسة، إن الشعور بالوقت في ذلك الزمان يعادل نفس الشعور به حاليا، ولكن عند مقارنة سرعة الوقت لشخص بالزمان الحالي وبين الأحداث قبل 10 مليارات سنة، سيبدو الفرق بـ5 أضعاف من السرعة للوقت في الزمان المعاصر.