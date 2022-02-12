عاصفة قوية تشل الحركة على الطرق والملاحة الجوية بهولندا

هبت عاصفة قوية بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، على هولندا أمس الثلاثاء؛ ما أدى إلى فرض قيود على الرحلات الجوية في مطار شيفول الدولي، وتسبب في حدوث اختناقات مرورية كبيرة على الطرق، مع ورود تقارير بشأن تعرض الشاحنات للدفع بفعل الرياح على الطرق السريعة.



وتوقفت خدمات السكك الحديدية بصورة تدريجية في شمال البلاد. وحذرت سلطات النقل من القيادة على الطرق السريعة، حيث أفادت تقارير بالفعل بهبوب رياح قوية تدفع الشاحنات على الطريق، بالاضافة إلى سقوط أشجار في حارات الطريق.



من جانبها، توقعت خدمات الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح إلى ما يتراوح بين 100 و120 كيلومترا في الساعة، مع إطلاق إنذار من اللون الأحمر في الشمال.



وتعرض مطار شيفول بأمستردام لمشاكل حادة، حيث وصف الوضع هناك بأنه "خطير، بسبب سقوط فروع الاشجار على الطريق، وهبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة". وجرى تعليق حركة القطارات المؤدية إلى المحور.