ظهور تماثيل جديدة في متحف تحت الماء عند الحيد المرجاني العظيم

يزيد عدد تماثيل المتحف الفني تحت الماء الواقع قبالة سواحل كوينز لاند. وجرى نصب ثمانية تماثيل جديدة تزن العديد من الأطنان في حيد جون بروير ريف، وهو جزء من الحيد المرجاني العظيم الأسترالي.

"حراس المحيط" (أوشن سنتينالز) هي تماثيل أشرف عليها الباحثون البحريون وعلماء البيئة وهي مصنوعة مما يصفها القائمون على الحياة البحرية بخرسانة خاصة صديقة للبيئة التي تأخذ شكل البيئة الطبيعية بمضي الوقت.

ومثلما هو الحال مع الأعمال الفنية القائمة في المتحف الفني تحت الماء -الذي يضم المشتل المرجاني الذي تبلغ زنته 158 طنا- يجب الغوص إلى الأعماق لرؤية التماثيل الجديدة. ومثلما هو الحال مع الشعاب المرجانية، من غير المسموح اللمس.

غير أن المرء لا يحتاج للغوص لزيارة المتحف، ونظرا لأن البحر هناك ليس عميقا للغاية يمكن لممارسي السباحةالقاء نظرة خاطفة على التماثيل.

وتغادر رحلات القوارب إلى الأعمال الفنية الواقعة على بعد نحو 75 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي الأسترالي، من بلدات تاونسفيل، وألفا ونيلي باي.