فرنسا تشهد ليلة أكثر هدوءا بعد إلقاء القبض على 16 شخصا فقط

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصا خلال الليل، مما يبدو أنه يؤكد انتهاء ذروة الاحتجاجات والعنف في الشوارع في باريس.

وكان مقتل شاب (17 عاما) خلال التوقف للتفيش المروري الأسبوع الماضي قد أدى لاندلاع أعمال شغب في مدن بأنحاء البلاد، وإلقاء القبض على المئات كل ليلة.

وذكرت صحيفة لو باريزيان قد ذكرت اليوم أنه تم إضرام النيران في 78 سيارة وثمانية مباني، وفقا لبيانات من وزارة الداخلية. وأضافت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصا، فيما تعد أقل حصيلة اعتقالات منذ بدء أعمال الشغب في 27 يونيو الماضي.

وقالت الحكومة إن أولويتها في باريس هي توفير المساعدات السريعة للشركات والمجتنعات المتضررة من العنف.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال أمس الثلاثاء، إن ذروة أعمال العنف انتهت، على الرغم من أنه مازال يتعين الالتزام بالحذر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.