إصابة 25 شخصا خلال قصف مدفعي على بلدة ماكيفكا في شرق أوكرانيا

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أدى انفجار خلال قصف مدفعي على بلدة ماكيفكا في شرق أوكرانيا إلى إصابة 25 شخصا، وفقا للسلطات الروسية.

وقال دينيس بوشيلين الذي عينته موسكو رئيسا لمنطقة دونيتسك التي تسيطر روسيا على أجزاء منها على قناته على تيلجرام في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن هناك طفلين بين المصابين في الضربات على البلدة التي استولت عليها القوات الروسية في عام 2014.

وأضاف أن "الانفجار شعر به غالبية سكان ماكيفكا ودونيتسك".

ووفقا لبوشيلين، تضررت مبان سكنية ومستشفى ومدارس وروضة أطفال.

وعرضت قناة "ستارتك كوم تليجرام" الأوكرانية لقطات بالهاتف المحمول لانفجار هائل في المدينة وادعت أنه كان ضربة على قاعدة عسكرية روسية.

وقال أوكرانيون إن قوة الانفجار ترجع إلى حقيقة أن مستودع وقود أو ذخيرة أصيب أثناء القصف.

ووفقا للمدونات العسكرية الروسية، تم استخدام صواريخ المدفعية "هيمارس"، التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة، في القصف.

وفي وقت سابق، أبلغ بوشيلين عن مقتل شخصين جراء القصف في منطقة دونيتسك.

ولم يتسن التحقق من المعلومات المقدمة من الأطراف المتحاربة بشكل مستقل.

وكانت ماكيفكا مسرحا لهجوم أوكراني مميت على ثكنة عسكرية روسية مؤقتة ليلة رأس السنة الماضية.