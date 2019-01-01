مسئول فلسطيني: صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة غدا بقيمة 5 ملايين شيكل

أعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن الوزارة، وبالتعاون مع مؤسسة "وافا للتنمية وبناء القدرات"، ستباشر بصرف المساعدات النقدية للأيتام في قطاع غزة يوم غدٍ الخميس، بقيمة خمسة ملايين شيكل.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، أن المساعدات ستصرف لخمسة آلاف يتيم ينتمون للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة.



وأكد الطرفان أهمية البرنامج، والذي يساهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، كونه سيمكن الأيتام ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.



وشكر مجدلاني الكويت أميرا وشعبا على المساعدات الإنسانية، وعلى دورهم في هذا المشروع، وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني.