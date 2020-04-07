مستشار زيلينسكي: لا توجد مخاطر من وقوع أسلحة إسرائيلية لأوكرانيا في إيدي إيران

بدد ميخايلو بودولاك، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا المخاوف من وقوع أسلحة إسرائيلية في يد إيران، فى حال موافقة إسرائيل على تزويد أوكرانيا بها.

جاءت تصريحات بودولاك لقناة"إي نيوز 24 " الإخبارية الأسرائيلية نشرت اليوم الأربعاء، رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بأن إسرائيل تمتنع عن تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف خوفاً من وقوع أسلحتها في أيدي إيران.

وقال بودولاك، إن "كل ما يتعلق بالأسلحة الثقيلة، كل شيء موثق ومراقب. لذلك، لا توجد مخاطر من حصول إيران على شيء مصنوع في إسرائيل سيكون في أوكرانيا".

كما أشار مستشار زيلينسكي، إلى أن إيران "تتلقى كل مساعداتها، على نطاق واسع، من روسيا".

ويشمل ذلك أنظمة الدفاع وأنظمة مراقبة المجال الجوي وأنظمة إس 300 وإس 400 ،وأيضا أنظمة هجومية وتقنيات معينة،أي أن إيران لديها بالفعل شريك يمكنه تزويدها بالتقنيات العسكرية على نطاق واسع.

وتعليقًا على الخلاف الأخير بين السفارة الأوكرانية في إسرائيل ووزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن زعمها أن أسرائيل تدعم روسيا في حرب أوكرانيا، قال بودولاك إنه "يتفهم موقف إسرائيل".

وتابع بودولاك، "إنني أنظر بشكل أكثر براجماتية إلى موقف إسرائيل. إنني أتفهم جميع التحديات الداخلية لإسرائيل، بما في ذلك التحديات الإقليمية. من الواضح الدور الذي تلعبه روسيا في المنطقة، بما في ذلك في إيران، وما هي المخاطر التي تخلقها روسيا لأمن المنطقة. أنا أفهم ذلك، وبالتالي أعتقد أن الخطاب يجب أن يكون أكثر حرصًا".

على الرغم من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى أوكرانيا في فبراير الماضي، لم يقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة البلاد بعد.

وقال ميخايلو بودولاك كييف "ستعتبر مثل هذه الزيارة إيجابية".

وفي حديثه عن احتمالات الحرب، قال بودولاك إنه بعد 16 شهرًا من القتال العنيف، "أود أن أؤكد أن روسيا ستخسر هذه الحرب ولن تستمر النخبة السياسية في الوجود بتكوينها الحالي".