ميكالي: التأهل للأولمبياد خطوة على طريق الفرحة الكبيرة

أعرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، عن سعادته بالفوز على غينيا والتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما وأولمبياد باريس 2024 .

فاز المنتخب الأولمبي المصري على نظيره الغيني 1 / صفر مساء أمس الثلاثاء في الدور قبل النهائي ليتأهل إلى النهائي حيث يلتقي يوم السبت المقبل نظيره المغربي الذي تأهل بالفوز على المنتخب المالي 4 / 3 بضربات الجزاء الترجيحية إثر نهاية المباراة بالتعادل 2 / 2 .

وقال ميكالي فى المؤتمر الصحفي الذى عقد عقب مباراة أمس :"أنا سعيد للغاية، ومؤكد أن الجمهور المصري سعيد للغاية، وهذا كان الهدف الأساسي."

وأضاف:" المنتخب المصري تأخر لمدة يوم فى التجهيز لأنه لعب بعد غينيا فى الجولة الختامية مما أثر على اللاعبين سلبيا وتسبب فى إجهادهم، والطقس كان حارا للغاية، كان علينا تقديم مباراة متوازنة من أجل الفوز دون أن تهتز شباكنا، كما أننا أهدرنا فرص كثيرة".

تابع:"التأهل للأولمبياد يعد خطوة نحو الحلم الكبير فى باريس وهو إحراز ميدالية أولمبية، كما قطعنا خطوة كبيرة على طريق الاحتفاظ باللقب الأفريقي."

أتم:"الفرص التى سنحت لنا كانت كثيرة للغاية، وبطولة كهذه لابد أن تدار بشكل جيد ومن واقع خبرات، وقد حدث معي ذلك وأنا مدرب لمنتخب البرازيل الأولمبي، لقد استفدت من التجربة البرازيلية فى إدارة هذه النوعية من المباريات العصيبة، اهم شئ فيها ألا ترتكب أخطاء تجعلك تستقبل الأهداف، من المهم أن تدير مثل هذه النوعية من المباريات."