 إدانة رجل في هونج كونج باستخدام أغنية احتجاج مناهضة للحكومة - بوابة الشروق
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إدانة رجل في هونج كونج باستخدام أغنية احتجاج مناهضة للحكومة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 2:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 2:47 م

أدانت محكمة في هونج كونج، رجلا باستخدام أغنية احتجاج مناهضة للحكومة في عام 2019 في مقطع فيديو، تم تعديله يظهر لاعبا أوليمبيا من المدينة، وسط جهود من قبل السلطات المحلية لمنع توزيع الأغنية.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، اليوم الأربعاء، أن محكمة هونج كونج الشرقية قضت بأن استخدام الرجل لأغنية المجد لهونج كونج، يمثل إساءة للنشيد الوطني الصيني "مسيرة المتطوعين"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقضت المحكمة، بأن هذا يرقى إلى انتهاك لقانون المدينة لعام 2020، الذي يحظر السكان من عدم احترام النشيد الوطني الصيني.

وتسعى الحكومة، إلى حظر توزيع ونشر أغنية "المجد لهونج كونج"، التي كان يتم إنشادها على نطاق واسع، في الاحتجاجات بالمدينة، قبل 4 سنوات.

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