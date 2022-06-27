وزير الخارجية الكويتي يؤكد التعاون الوثيق القائم بين بلاده وإيطاليا

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح على التعاون الوثيق القائم بين بلاده وإيطاليا وبالروابط العميقة التي تجمع الشعبين على كل المستويات، معربا عن التطلع إلى المزيد من التقدم والنماء.

وقال الشيخ سالم الصباح - وفقا لبيان الخارجية الكويتية خلال لقائه مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى روما - أن العام الحالي يشهد مناسبة مرور 60 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والجهود المشتركة بين البلدين في تزايد مستمر نحو تحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

من جانبها ثمنت ميلوني العلاقات الكويتية - الإيطالية التاريخية والمتجذرة وما توصلت إليه الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين من مستويات رفيعة ومميزة معربة عن تطلعها إلى توسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.

ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء أطيب تحيات القيادة السياسية في دولة الكويت إلى القيادة السياسية الإيطالية وإلى شعب إيطاليا، كما سلم رسالة خطية من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى رئيسة الوزراء الإيطالية تتصل بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتمتينها في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.