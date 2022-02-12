الجيش اللبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية تحاول خرق الخط الأزرق

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تصدى الجيش اللبناني لجرافة إسرائيلية تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني.
وذكرت قناة (المنار) اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الجرافة الإسرائيلية كانت تحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل.