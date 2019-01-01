أقامت إسكتلندا مراسم تتويج ملكية للملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، عصر اليوم، بموكب كبير وعرض جوي ومراسم ملكية مهيبة.

وجاء ذلك بعد نحو شهرين من تتويجه بلندن، بحضور نحو 100 من زعماء العالم، في أكبر حدث رسمي تشهده بريطانيا منذ سبعة عقود.

• لماذا تتويج آخر؟

وعن السبب في تخصيص حفل تتويج منفصل، بأنه كانت إنجلترا وإسكتلندا أسرتان مالكتان مختلفتان حتى تم توحيد المملكتين في عام 1603، ونظرا لهذه الحقيقة التاريخية، أقيمت مراسم إسكتلندية منفصلة، حسب ما ذكرت رويترز.

وقال حمزة يوسف رئيس وزراء إسكتلندا، إن الأثواب الملكية والجواهر في "التتويج الإسكتلندي لها أهمية تاريخية هائلة إذ أنها كانت حاضرة في العديد من المراسم الكبرى على مدى القرون الخمسة الماضية".

• غياب هاري

وتم منح الملك تشارلز جواهر التاج الإسكتلندي وسيف وصولجان وتاج ارتدته ماري ملكة إسكتلندا عام 1543، كما تم إطلاق 21 طلقة لتحيته من قلعة إدنبرة.

,فيما تواجدت الملكة كاميلا وأمير وأميرة ويلز "ويليام وكيت" في كاتدرائية سانت جايلز للاحتفال، غاب نجل الملك الأمير هاري عن الحدث.

• موكب شعبي

وكان في استقبال ملك بريطانيا، موكب شعبي بمشاركة نحو 100 شخصية تمثل المكونات المختلفة للمجتمع الإسكتلندي، لجانب مئات من العاملين في الخدمة العامة على طول طريق "رويال مايل" في العاصمة إدنبرة.

• سيف إليزابيث

ومن بين اللقطات البارزة، كان ظهور سيف ملكي أطلق عليه اسم "إليزابيث"، وصنعته إسكتلندا خصيصًا من أجل الاحتفال بالملك الجديد.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن السيف يزن 7.5 كيلوجرام، ويصل طوله لنحو 4 أقدام و10 بوصات، بينما بلغت تكلفته حوالي 22 ألف جنيه إسترليني.

ونقلت الصحيفة عن مارك دينيس مصمم السيف، أنه سيكون في الواقع صالحًا للاستخدام في القتال، لكن نظرًا لأن شفراته لم يتم شحذها، فلن يخاطر أحد باستخدامه.

وتم تكليف البطلة الأولمبية كاترين جرينجر، التي فازت بالميدالية الذهبية في التجديف في أولمبياد 2012، بحمل السيف وتقديمه للملك.

• تظاهرات واعتقالات

وعلى النقيض من الحفاوة والاستقبال الشعبي، تجمع مناهضون للملكية خارج البرلمان الإسكتلندي وفي طريق الموكب الملكي، ورددوا هتافات "ليس ملكي" وحملوا لافتات تطالب بحكم جمهوري، حسبما نشرت بي بي سي.

وقال مراسل البي بي سي، بأن الشرطة البريطانية ألقت القبض على مجموعة من المتظاهرين.