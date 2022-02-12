سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جزيرة كوه ساموي التايلاندية تواجه نقصا في المياه بسبب الجفاف المستمر مع ازدهار السياحة بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأعلنت السلطات، اتخاذ إجراءات في يونيو الماضي للحفاظ على إمدادات المياه المحلية ابتداء من الأول من يوليو الجاري.

وجاء في البيانات التي وزعتها الحكومة المحلية أنه سوف يتم توفير المياه في عدة مناطق بالجزيرة بالتبادل على أساس يومي.

واشتكى بعض السكان من عدم وجود مياه في منازلهم لايام.

وحذرت السلطات المحلية من أن إمدادات المياه سوف تستمر حتى نهاية يوليو الجاري على أقصى تقدير.

وقال راتشابورن بونساوات رئيس رابطة كوه ساموي للسياحة، إن الجهات المشغلة للفنادق والعاملين في قطاع السياحة ربما يلجأون قريبا لشراء المياه من شركات خاصة.

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يؤدي لزيادة التكاليف التشغيلية، ما يؤثر في النهاية على تكاليف عطلة النزلاء.