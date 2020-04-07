محافظ أسوان يوجه مسئولي التربية والتعليم للاستعداد الجيد لامتحانات الدور الثاني

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي التربية والتعليم بضرورة الاستعداد الجيد والكامل لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، والتي سوف تنطلق في الفترة من 13 إلى 29 يوليو الجاري لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني.

جاء ذلك أثناء اعتماد المحافظ لخطة الامتحانات، حيث شدد على أهمية تنفيذ أعمال النظافة العامة وأعمال التعقيم والتطهير وتجهيز القوائم الامتحانية، فضلاً عن توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

من جانبه، أوضح عبدالكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان سيتم الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مع التشديد على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

ولفت إلى أن امتحانات الدور الثاني بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ستكون في الفترة من 15 إلى 19 يوليو، فيما ستبدأ امتحانات الصفوف الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 13 إلى 19 يوليو، بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 22 إلى 29 يوليو، في حين ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 22 إلى 26 يوليو، وامتحانات النقل للتعليم الفني في الفترة من 15 إلى 24 يوليو الجاري.