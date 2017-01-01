 لندن: القائد الأعلى للقوات الجوية الروسية لم تتم رؤيته منذ تمرد فاجنر في يونيو الماضي - بوابة الشروق
الأربعاء 5 يوليه 2023 12:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

لندن: القائد الأعلى للقوات الجوية الروسية لم تتم رؤيته منذ تمرد فاجنر في يونيو الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 10:56 ص

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن الجنرال سيرجي سوروفيكين، القائد العام للقوات الجوية الروسية ونائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا، لم تتم رؤيته علانية منذ تمرد مجموعة فاجنر الخاصة في يونيو الماضي.

وذكر التقييم الاستخباراتي، المنشور على صفحة الاستخبارات البريطانية على تويتر، أنه في الوقت نفسه، غاب نائب وزير الدفاع، الكولونيل يونس بك يفكوروف، بشكل ملحوظ عن الظهور في اللقاء التلفزيوني الخاص بقيادة وزارة الدفاع، أمس الأول الاثنين.

وأشار التقييم، إلى أنه ليس من الممكن تأكيد التقارير المتعلقة باعتقال سوروفيكين، ولكن من المرجح أن تتشكك السلطات في علاقته الطويلة مع فاجنر، والتي يعود تاريخها إلى أيام خدمته في سوريا منذ عام 2017.

وعلى الرغم من أن سوروفيكين معروف إلى حد كبير في الغرب بقسوته وسمعته الوحشية، إلا أنه أحد كبار الضباط الأكثر احتراما في الجيش الروسي، ومن المرجح أن تؤدي أي عقوبة رسمية ضده إلى حدوث انقسامات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك