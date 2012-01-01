مقتل 15 شخصا وفقدان 4 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في جنوب غربي الصين

قالت السلطات المحلية في بلدية تشونجتشينج في جنوب غربي الصين، إن أحدث موجة من الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ أمس الاول الاثنين، أسفرت عن مقتل 15 شخصا وفقدان أربعة آخرين، وذلك حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وكانت وزارة الموارد المائية في الصين أعلنت قبل نحو أسبوع أن مستويات المياه في 16 نهرا تقع بالجزء الجنوبي للبلاد، تجاوزت خطوط التحذير بسبب هطول الأمطار في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن تلك الأنهار هي في الأغلب روافد للأنهار الرئيسية التي تتدفق عبر قوانجدونج وقوانجشي وهونان وجيانجشي ويوننان.