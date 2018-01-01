مسئول إيراني: العراق اقترح علينا التعامل بالدينار بدلا من الدولار

قال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق عبد الأمير ربيهاوي، إن بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأمريكية على الجانب العراقي.

وقال في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، إن ضغوط الخزانة الأمريكية تمنع العراق من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة والتي تختلف بنسبة 10% عن العملة الرسمية وتضر بالتجار الإيرانيين، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء.

وأضاف: «اقترح العراق أن تكون جميع تعاملاتنا المالية في العراق بالدينار. حتى المحلات التركية تشتري وتبيع بالدينار في هذا البلد. فنظرا إلى العقوبات فهذه المسألة في صالح إيران. وبناءً على ذلك، عرضنا على البنك المركزي الإيراني أن يتاجر رجال الأعمال والتجار الإيرانيون بالدينار بدلاً من الدولار».

وكان نائب وزير النفط الإيراني مجید تشكني، قد أكد قبل أيام أن العراق سدد جميع مستحقات الغاز الإيراني رغم وجود صعوبات في تحويل الأموال إلى إيران.

وقال تشكني، وفقا لما نقتله عنه وكالة شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية: «سددت وزارة الكهرباء العراقية كل ديونها المترتبة عليه من تصدير الغاز الإيراني».

وأضاف: «لقد سددت وزارة الكهرباء العراقية جميع مطالباتنا المتعلقة بالغاز وهذه الديون الآن صفر، ولكن في بعض الأحيان توجد مشاكل في تحويل الأموال من العراق إلى إيران».