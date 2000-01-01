اليونان تعتزم طرح 30% من أسهم مطار أثينا الدولي للاكتتاب العام مطلع 2024

قال رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونان تعتزم المضي قدما في خطة الطرح العام الأولي لحصتها البالغة 30% في مطار أثينا الدولي أوائل العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميتسوتاكيس قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن الطرح العام الأولي لأسهم المطار سيكون حدثا كبيرا في 2024، مضيفا "نريد منح بورصة أثينا للأوراق المالية عمقا أكبر ولأول مرة هناك اهتمام كبير من جانب الشركات للتسجيل في بورصة أثينا للأوراق المالية".

كان المقرر تنفيذ طرح أسهم المطار خلال العام الحالي، ومن المنتظر أن يكون أكبر عملية طرح في اليونان منذ 2000، بحسسب بيانات بلومبرج.

وفي المقابلة التلفزيونية، تعهد رئيس الوزراء اليوناني بسداد قروض الإنقاذ التي حصلت عليها بلاده قبل عامين من موعد استحقاقها، في إشارة ثقة للأسواق المالية في بداية الولاية الثانية لرئيس الوزراء.

وقال ميتسوتاكيس "سنكون قادرين على سداد القروض قبل موعدها بنهاية العام الحالي.. هذا التزام أمام المستثمرين".

يذكر أن ميتسوتاكيس فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الشهر الماضي بفترة حكم ثانية مدتها أربع سنوات، مما مثل تفويضا لحكومته المحافظة لتطبيق السياسات المنحازة للمستثمرين التي روج لها أثناء الحملة الانتخابية. ويعني هذا التخلص من ديون اليونان البالغة 356 مليار يورو (388 مليار دولار) وهو أعلى معدل للدين العام على مستوى منطقة اليورو.