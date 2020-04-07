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يربط البعض فصل الصيف بالمرح وكثرة فرص السفر وأيام العطلات، مقابل برودة فصل الشتاء التي تعيق كثرة الخروج والتنزه، ولكن ربما تشوب تلك الرؤية نوع من الخطأ؛ إذ تؤكد الدراسات تزايد حالات الانتحار خلال فصل الصيف، بسبب الاكتئاب الصيفي، بشكل أكبر من احتمال وقوع الانتحار بفصل الشتاء.

ويشرح الخبير والطبيب النفسي نورمان روزنثول لصحيفة واشنطن بوست، الخطورة المتزايدة لاكتئاب فصل الصيف والتي تعد قاتلة بنسبة أكبر من اكتئاب الشتاء.

وكشف المركز الأمريكي للسيطرة على الأوبئة عن تزايد حالات الانتحار في الصيف وليس في الشتاء.

يقول روزنثول وفقا لدراسات أجراها إن اكتئاب الصيف يختلف عن الاكتئاب الشتوي بطبيعته التي تميل للعنف؛ إذ تتمحور أعراض الاكتئاب الشتوي نحو كثرة الأكل والنوم.

ويضيف أن مكتئبي الشتاء يفتقدون الطاقة اللازمة للانتحار أو الإضرار بالنفس، بينما تزداد الطاقة اللازمة لمحاولات الانتحار لدى مكتئبي الصيف.

وعن أسباب تفاقم حالات الاكتئاب الصيفي، يوضح روزنثول وفق دراسة أشرف عليها، أن حرارة الجو تزيد الشعور بالضيق وكذلك الرطوبة وسطوع الضوء لفترة أطول خلال اليوم، بالإضافة لانتشار لقاح الأزهار المسبب للحساسية.

وتقول كلي وورن من جامعة فيرمونت إن عدد من الأشخاص لا يستطيعون التكيف مع تغيرات الجو وتتأثر بذلك النواقل العصبية الدوبامين والسيروتونين، وهي أيضا من يتحكم بطبيعة المزاج لذلك يسبب اضطرابها لتدهور الحالة المزاجية.

وتضيف أنها ترجح أن تتزايد حالات اكتئاب الصيف بسبب التغير المناخي، وتغير طبيعة الفصول وتزايد الموجات الحارة.

ويقترح روزنثول أن الحل الذي قد يحد من اكتئاب الصيف، هو تعريض الجسم لأي قدر متاح من البرودة بكثرة الاستحمام، والمكوث بالغرف المكيفة.

ويوضح روزنثول أن تأثير ذلك العلاج يكون مؤقتا وسرعان ما يعود الاكتئاب الصيفي نشاطه بمجرد غياب وسيلة التبريد.