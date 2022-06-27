ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية الشهر الماضي مع انخفاض قيمة الدولار

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أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية زادت في يونيو، حيث أدى انخفاض الدولار إلى زيادة قيمة التحويل للممتلكات بالعملات الأخرى وزيادة الودائع.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 45ر451 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو، بزيادة 470 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات البنك.

وأوضح بنك كوريا أن انخفاض قيمة الدولار الشهر الماضي عزز القيمة المحولة للمقتنيات المقومة بعملات أخرى.

وقال البنك المركزي إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى انخفض بنسبة 8ر0% الشهر الماضي.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية ومواقف احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية 64ر375 مليار دولار في نهاية يونيو، بانخفاض 3ر3 مليارات دولار عن الشهر السابق. وأظهرت البيانات أنها شكلت 1ر89% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع 56ر21 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة 74ر3 مليار دولار عن الشهر السابق.

وقال بنك كوريا المركزي إن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة التاسعة في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية مايو.