رئيس مكتب شؤن الحج السياحي بالمدينة المنورة: 8 آلاف و848 حاجا يزورون المدينة

وصرح أحمد صالح رئيس لجنة مكتب شؤن الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع لبعثة الحج السياحي، بأنه تم استحداث خدمة طبية جديدة للتخفيف عن كاهل الحجاج، وهي الزيارة الطبية الفندقية علي غرار الزيارة المنزلية ، وذلك للحالات المرهقة من الحجاج او المسنين الذين لا تسمح حالتهم بالحركة بالتعاون مع مجموعة م الأطباء ببعثة وزارة الصحة المصرية.وأشار صالح الي استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج ويتواجد ٨ حالات بالمستشفيات والحالة العامة مستقرة، واستمرار المتابعة الطبية بمستشفيات المدينة كالحرم والملك فهد.لافتا إلى تكثيف حملات المرور الميداني على الفنادق مع زيادة حركة الدخول والخروج، للاطمئنان على التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج التي اعتمدتها الوزارة وهناك بالفعل التزام كبير من جانب الشركات.وأوضح أن المدينة استقبلت من مكة أليوم الاربعاء ٢٣٤٢ حاجا، ويتواجد بالمدينة حاليا ٦ آلاف و١٠٨ حجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلو المدينة بعد انتهاء مناسك الحج بلغ ٨ الاف و٨٤٨ حاجا، وخرج منها ٢٧٤٠ حاجا حتى الآن.وأضاف أن لجنة استقبال حجاج البر وتوديعهم تمارس عملها بشكل متواصل فنحن نستقبل الحجاج القادمين إلي المدينة ونطمئن عليهم وعدم وجود حالات صحية أو إصابات أو أعداد ناقصة، كما نودع آخرين يغادرون إلي مصر في طريقهم إلى ميناء حالة عمار، فاللجنة تطمئن على أحوال الحجيج قبل المغادرة وايضا حالة السيارات في مركز حجاج البر بالمدينة المنورة.وقال صالح: إننا بدأنا التركيز على المطار لوجود لجنة بالمطار لتيسير حركة الحجيج وتوعيتهم بالمغادرة بسهولة ودون حدوث تكدسات، بما يليق بصورة الحجاج المصريين.وفيما يخص حالات الحجاج التائهين، أكد رئيس لجنة مكتب شؤن الحج السياحي بالمدينة المنورة، أنه تم توصيل ١١ حاجا تائها إلى مقار إقامتهم بالفنادق وطمأنة ذويهم عليهم.