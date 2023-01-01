استعرض طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أهم الموضوعات التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنها تتضمن كيفية تعظيم الاقتصاد القومي، وضرورة وسرعة اتخاذ كل القرارات وإعداد القوانين التي تعزز من مفاهيم الاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة العراقيل والقضاء على صور البيروقراطية والروتين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن جلسات الحوار شهدت توافقًا على أهمية المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، وتنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية ومشروعات التعليم والصحة إلى جانب القطاع الحكومي.

ولفت إلى التوافق على وضع خطط طويلة وقصيرة المدى لتعظيم الإنتاج في كل المجالات، خاصة الإنتاج الصناعي للمستلزمات، والاهتمام بالصناعات الكبيرة كالسيارات، والصناعات الثقيلة والطائرات، ومعالجة أوجه القصور التي أعاقت تحقيق آمال الشعب في امتلاك صناعات متميزة تدر العملة الصعبة من الخارج؛ لمواجهة كل التحديات، والاستمرار في البناء والتشييد وتعظيم الأصول الثابتة للدولة.

وأشار إلى أهمية تلك الموضوعات في معالجة التضخم ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار، قائلًا إن الاقتصاد الوطني تعرض لصعوبات؛ بسبب أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.

وشدد على أهمية سرعة الدولة في إقامة العديد من المشروعات الكبرى والاستمرار في تعظيمها، كإنشاء المزيد من الطرق والكباري، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمياه، وتنفيذ برنامج «حياة كريمة» ومبادرة «100 مليون صحة»، وضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلات المعاشات، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ مشروعات محطات الكهرباء الكبرى، والتوسع في الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي.

وأوضح أن «الحوار ناقش خلال 50 جلسة على مدار الفترة الماضية، كيفية التوسع في الزراعات والمحاصيل الزراعية؛ القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وضرورة الوصول لمستهدفات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتعظيم الإنتاج الداجني والحيواني، وتوفير الأعلاف والأسمدة».

واستطرد أن «الحوار ناقش وضع خطط عاجلة لسرعة حل أزمات اللحوم، وتدبير مخرجات سريعة وحلول ومعالجات هادفة لتلك القضايا، من أجل القضاء على الأسعار التي اشتعلت بشكل غير عادي، وأضرت بمحدودي الدخل والفقراء والمحتاجين».