قال الدكتور هشام أبو هاشم باحث في الشأن الإسرائيلي، إنّ ما يحدث في مخيم جنين يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنّ الشعب الفلسطيني تعود على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن العملية العسكرية في جنين تعتبر فشلا كبيرا لحكومة الاحتلال، وهو تراه المعارضة الإسرائيلية واليمين المتطرف.

وتابع: «كل يوم يدخل الاحتلال منطقة ويقتل شهيدا ويرتكب مجزرة، وعلى مدار على 75 عاما مضت وما قبلها، كانت هناك مجازر صهيونية تُرتكب من قبل المنظمات الإرهابية الصهيونية».

وأشار إلى أنه لا يخفى على الشعب الفلسطيني بشكل عام كيف يعمل هذا الاحتلال على طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، لكن مخيم جنين قاوم الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي لم تستطع دخول وسط المخيم.

وأكد، أن العملية العسكرية في جنين التي استمرت ما يقرب من 47 ساعة تستهدف إرضاء المستوطنين واليمين الإسرائيلي لتبييض وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام المعارضة والمستوطنين، وهي عبارة عن حقنة أعطيت لمريض لا يمكنه الشفاء.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، انتهاء عمليته العسكرية على مدينة جنين، في عدوان أسفر عن تسجيل 12 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحى.