البرلمان اليوناني يرفض المرشحين المتطرفين لمناصب نواب رئيس البرلمان

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رفض البرلمان اليوناني الجديد اليوم الثلاثاء تولي مرشحين من تياري اليسار واليمين المتطرفين لمناصب نواب رئيس البرلمان، حسبما أعلن رئيس البرلمان كونستنتينوس تاسولاس عبر تلفزيون الدولة.

وخسر خلال الانتخابات المنعقدة لاختيار 10 نواب لرئيس البرلمان، مرشح حزب الاسبرطيين اليميني ومرشح حزب النصر الأرثوذكسي المتشدد وحزب مسار الحرية اليساري.

وتم قبول مرشحين آخرين، مثل مرشحي حزب سيريزا اليساري، وحزب باسوك اليساري، وحزب "كيه كيه إي" الشيوعي، وحزب الحل اليوناني اليميني الشعبوي.

وسبب دخول مرشح حزب الاسبرطيين اليميني غضبا في البلاد، بعدما حصل الحزب على 6ر4 % من الأصوات في الانتخابات قبل نحو أسبوعين.