تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أبطأ.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو الماضي إلى 54 نقطة بحسب تقرير جيبون بنك، مقابل 9ر55 نقطة خلال مايو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتراجع معدل نمو الأعمال الجديدة للقطاع عن المستوى القياسي الذي سجله خلال مايو الماضي، لكنه مازال ثالث أعلى معدل نمو منذ بدء نشر هذه البيانات. ويعود النمو القوي للأعمال الجديدة لقطاع الخدمات إلى حصول شركات القطاع على عقود وعملاء جدد سواء داخل اليابان أو خارجها.

وواصلت طلبات التصدير نموها للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ بشكل عام. في الوقت نفسه فإن الزيادة المستدامة في نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة تعني استمرار تزايد االضغوط على الطاقة التشغيلية لموفري الخدمات.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات تراجع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان إلى 1ر52 نقطة خلال يونيو الماضي مقابل 3ر54 نقطة خلال مايو الماضي.