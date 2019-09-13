المجر تتوعد بعرقلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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أعلن وزير الخارجية المجري "بيتر سيارتو" أن بلاده ستعرقل تمويل الاتحاد الأوروبي لأي توريدات أسلحة لأوكرانيا، ما دام مصرف OTP المجري على "القائمة السوداء" الأوكرانية.

وقال سيارتو - في تصريحات أوردتها صحيفة "ديلي نيوز هنجاري"، إن "إدراج المصرف المجري على القائمة الدولية لممولي الحرب أمر مثير للاستياء ومرفوض".

وأضاف أن "موقفنا واضح.. ما دام مصرف OTP وإدارته على هذه القائمة، لن تؤيد المجر أي تمويل لاحق من قبل الاتحاد الأوروبي لتوريدات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأوضح أن بلاده لن تمنع تخصيص 500 مليون يورو فقط بل لن تؤيد أي مقترحات أخرى بشأن تمويل التوريدات اللاحقة للأسلحة.

يذكر أن أوكرانيا أدرجت مصرف OTP المجري على قائمة "ممولي الحرب" لاستمراره العمل مع روسيا، الأمر الذي ترفضه بودابست وتطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على كييف.