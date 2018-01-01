برونو سافيو يطير إلى بوليفيا لإنهاء إجراءات انتقاله لبوليفار

يستعد برونو سافيو، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي للسفر إلى بوليفيا خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لعودته لصفوف فريق بوليفار.

ورحل برونو سافيو، بشكل رسمي عن صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد توصله لاتفاق نهائي على العودة إلى صفوف فريقه السابق، بوليفار البوليفي.

وأعلن نادي بوليفار الذي وصل إلى مرحلة الأدوار الإقصائية في بطولة كوبا ليبرتادوريس في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء التعاقد بشكل رسمي مع برونو سافيو، لاعب الأهلي، على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي من جانب الأحمر.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل صفقة انتقال سافيو إلى بوليفار، إلا أنه من المتوقع وصول اللاعب إلى العاصمة البوليفية لاباز خلال الأيام القليلة القادمة، لإنهاء جميع التفاصيل الخاصة بعودته لفريقه السابق، وفقًا لتقارير صحفية بوليفية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بوليفار صورة لبرونو سافيو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلّقت عليها قائلةً: "سافيو يعود لكي يكشف عن سحره ويبهرنا بموهبته"، في إشارة إلى تألقه خلال الفترة التي قضاها مع الفريق السماوي قبل الانتقال للأحمر، حيث سبق له المشاركة في 31 مباراة، سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 4 آخرين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع البرازيلي برونو سافيو، البالغ من العمر 28 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي مليون ونصف المليون دولار، ونجح في حجز مقعد أساسي مع الفريق في بداية الموسم، إلا أنه خرج منذ مطلع العام الجاري من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر بشكل تام، واكتفى بالمشاركة حوالي 5 دقائق في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بالدوري العام.