بدء تنفيذ منظومة الجمع المنزلي في حي الضواحي ببورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية على عدد من المشروعات بحي الضواحي، بالبدء في تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بمنطقة زمزم بالضواحي، وذلك استكمالا لما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع وكفاءة على أعلى مستوى.

يأتي ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي، وعدد من الجهات التنفيذية والمقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقوموا بالمرور على المنازل بمنطقة زمزم لجمع القمامة والمخلفات، كما سيتم تقسيم العمل لورديات، وزيادة أعداد العمالة، وتكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية الأكثر كثافة سكانية، وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، تقديم كل أوجه الدعم، لجميع المشروعات التي تحقق سبل الراحة للمواطنين وتساهم في العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف؛ للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.