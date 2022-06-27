قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن القيادة السياسية تدعم القطاع السياحي بشكل كبير، وذلك من خلال البنية التحتية وشبكة الطرق، بالإضافة إلى المدن السياحية الجديدة مثل «الجلالة»، و«العلمين».

وأكدت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «من مصر»، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن قطاع السياحة شهد طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، هذا إلى جانب النهضة الأثرية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في ظل دعم الدولة للاكتشافات والترويج للقطاعات الأثرية بشتى أنواعها.

وأرجعت الطفرة غير المسبوقة التي شهدها القطاع السياحي إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي حققته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، لافتة إلى أن هناك خمسة أنواع مختلفة من الأنشطة السياحية، أولها السياحة الترفيهية، والمغامرات، والسياحة الثقافية الأثرية.

وأوضحت أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، منوهة إلى تطوير المطارات المرتبطة بالمناطق السياحية، مثل مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم.

وأشارت إلى أن مصر منفتحة على العالم كله، وذلك من خلال العمل على حملة ترويجية وتسويقية تستهدف 18 دولة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الوسائل المختلفة، وعددًا من الشخصيات المؤثرة عالميًا، مؤكدة أن المؤشرات مُبشرة ومن المتوقع زيادتها أكثر من المُخطط له، هذا إلى جانب التطور والنمو الذي سيُلاحظ خلال الفترة المُقبلة.