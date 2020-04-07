قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك اهتمامًا من جانب مصر وتركيا بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتًا إلى أن الملف حظي بمناقشات مطولة بين الجانبين.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الشرق» للأخبار، مساء الأربعاء، أن «مستوى التبادل التجاري بين البلدين جيد؛ رغم الظروف التي اتسمت بها العلاقات الثنائية في الفترة السابقة».

وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات التركية في مصر، مؤكدًا وجود حرص واضح من جانب الحكومة التركية ووزير خارجية تركيا السابق مولود تشاووش أوغلو، على زيادة عمليات التواصل على مستوى رجال الأعمال والقطاع الخاص.

ولفت إلى حرص الجانبين على إنشاء تجمعات ومجالس لرجال الأعمال، وتعزيز الاتصال على المستوى البرلماني، قائلًا إن هناك إرادة سياسية لدى الجانبين، أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التطور والتعاون والتنسيق في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي.

وأوضح أن مصر قدمت العديد من التسهيلات للجانب التركي في مجال السياحة، بينها الإعفاء من تأشيرات الدخول للسياح الأتراك إلى مصر، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة، أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، في حين رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.