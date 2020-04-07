الحكومة الألمانية ترفض مطلب حكومة بوخارست بنشر جنود ألمان في رومانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، رفض مطلب الحكومة الرومانية الخاص بنشر جنود ألمان في رومانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء إن ألمانيا تتعاون عسكريا مع ليتوانيا في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو" بينما تتعاون فرنسا مع رومانيا، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية تعتبر نفسها لهذا السبب غير ملزمة بإرسال لواء من الجيش إلى رومانيا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، أعرب أمس الثلاثاء، عن رغبته في وجود دائم للقوات الألمانية في بلاده على ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، أمس، ردا على سؤال بشأن توقعاته لقمة حلف الناتو المقبلة، فيما يتعلق بتعزيز الجناح الشرقي للتحالف الدفاعي: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قوات ألمانية دائمة على أراضي رومانيا".

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، وعد ليتوانيا في الأسبوع الماضي بنشر دائم لـ4000 جندي في الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في منطقة البلطيق.