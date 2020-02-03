السفير الفلسطيني: دور مصر سيظل لصالح فلسطين وقضيتها وشعبها



قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، اليوم، إن القيادة الفلسطينية تعول على الدور المحوري لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في مسار التحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني.

وأضاف اللوح، خلال مؤتمر صحفي بسفارة فلسطين في القاهرة، أنه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم تجديد اتفاق التشاور السياسي بين البلدين.

وأكد أن مصر شريك كامل يحق له التدخل في شؤون فلسطين الداخلية؛ نظرا لثقة فلسطين في أن تدخل مصر سيظل لصالح فلسطين وقضيتها و شعبها و بالتالي فقد كانت وستظل فلسطين تقدر وتثمن دور مصر في دعم تحرك فلسطين في المؤسسات الدولية وفي دعم كفاحها وصمودها للدفاع عن أراضيها وإقامة دولتها المستقلة.

وفي ضوء توقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على جنين، أكد اللوح أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب مفتوحة، مشيراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني كل يوم من انتهاك جديد بحقه وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية.

وتابع: تدعي إسرائيل أنها تقوم بتنظيف جنين من وكلاء إيران وهو حديث غير صحيح، فالنيران استهدفت الجميع دون تمييز، وبالتالي فالشعب الفلسطيني هو المستهدف الوحيد من العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن إسرائيل تسعى من خلال هذا العدوان لمصادرة دور السلطة الوطنية الفلسطينية رغم أن القيادة الفلسطينية أكدت أن هناك أدوات كثيرة من أجل استقرار المناطق الفلسطينية رغم ادعاء إسرائيل أن هذه المناطق الفلسطينية خرجت عن السيطرة.

وجدد التأكيد أن جنين مدينة عريقة عمرها أكثر من ٥ آلاف عام وأن القيادة الفلسطينية هي المسؤولة أولا وأخيراً عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعلى ضبط الأوضاع من خلالها.