المفوضية الأوروبية تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لخفض نفايات النسيج والغذاء

يمثل خفض نفايات النسيج والغذاء بالاتحاد الأوروبي، هدف الإجراءات الجديدة، المقدمة من المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء.

ومن بين 6ر12 مليون طن من نفايات النسيج، التي يتم إنتاجها كل عام، في التكتل، هناك 2ر5 مليون طن من الملابس أو الأحذية، مع جزء صغير فقط، يتم إعادة استخدامه أو إعادة تدويره.

ونظرا لأن حرق نفايات النسيج، يمثل عبئا ثقيلا على البيئة ويسبب انبعاثات إضافية من غازات الاحتباس الحراري، فإن المفوضية تريد تحويل عبء التخلص من تلك النفايات أكثر إلى المنتجين وتحسين جمع النفايات وزيادة قابلية إعادة التدوير.

وقال مفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي، فيرجينيوس سينيكيفيوس "تلك المبادرة ستدفع الاستثمارات في إعادة استخدام وإعادة تدوير البنية التحتية للمنسوجات وتوفير فرص عمل محلية ودعم الإبتكار في جميع مراحل انتاج المنسوجات".

وقدمت المفوضية أيضا أهدافا جديدا للحد من إهدار الغذاء.

وستقلص الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي النفايات بواقع 10%، خلال المعالجة والتصنيع والنفايات المتولدة في المطاعم وخدمات الغذاء والأسر، بواقع 30%، بحلول عام 2030 ومراجعة التقدم بحلول نهاية عام 2027 .