المطربة حنان عن وفاة علاء عبد الخالق: فقدنا الضلع الثالث لفرقة الأصدقاء

أبدت الفنانة حنان، حزنها الشديد، بعد وفاة الفنان علاء عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد رحلة معاناة طويلة مع المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن الفنان الراحل كان يتحلى بحسن الخلق والاحترام، مؤكدة أنها افتقدت أخًا وصديق العمر بالنسبة لها، الذي كان بمثابة الضلع الثالث في فرقة الأصدقاء التي أسسها الموسيقار الراحل عمار الشريعي عام 1980، وكانت أحد أعضائها إلى جانب الفنان علاء عبد الخالق والفنانة منى عبد الغني.

ولفتت إلى أنها لا تتخيل لقاء فرقة الأصدقاء مرة أخرى دون الفنان علاء عبد الخالق، منوهة إلى أنها لا تعترض على قضاء الله وقدره ولكنه شعور صعب بالنسبة لها وحب الجمهور ودعائه له أثلج صدرها لأنه شخصية تستحق هذا الحب.

وشددت أنه شخص مهذب جدًا ولم يدخل في مشاكل مع أحد من زملائه أو أشخاص آخرين خارج الوسط، مؤكدة أنها شعرت بمكانته الكبيرة بداخلها اليوم وأن السيرة الطيبة وحب الناس هو أكثر شيء يبقى من الإنسان بعد وفاته.

وطالبت جمهور ومحبو الفنان علاء عبد الخالق بالدعاء له، داعية الله عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وشيّع عدد كبير من نجوم الفن جثمان الفنان علاء عبد الخالق إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



