رئيس وزراء المجر يطلب من وزير المالية إصلاح الإنفاق الاجتماعي بسبب ضغوط الميزانية

طلب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من وزير ماليته، بإعداد خطة إصلاح للإنفاق الاجتماعي، في ظل محاصرة حكومته بزيادة الضغوط المالية وغياب أموال الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء بأن خطط الاصلاح تشمل مبدئيا الخفض الفعلي للإنفاق هذا العام بنسبة لا تقل عن 3% في المجالات الحساسة سياسيا، مثل دعم الأسرة والاعانات الحكومية والرعاية الصحية، بحسب ما ورد في مرسوم نُشر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الحكومة تعتزم في نهاية الأمر إعادة النظر في 20% من حجم الإنفاق في هذه المجالات بحلول نهاية العام المقبل.

وقد سجلت المجر عجزا قياسيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، باعتبارها صاحبة أسرع معدلات للتضخم، وأعلى تكاليف للاقتراض في استهلاك وعائدات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ضرائب القيمة المضافة التي عززت التدفقات الوافدة.