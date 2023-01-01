 المفوضية الأوروبية تعتزم تخفيف القواعد للمحاصيل المعدلة وراثيا - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تعتزم تخفيف القواعد للمحاصيل المعدلة وراثيا

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 3:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 3:22 م
اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيف القواعد للمحاصيل المعدلة وراثيا، للسماح باستخدام جيل جديد من المحاصيل، المعدلة، التي يعتبرها العلماء آمنة، لكن يرفضها أنصار حماية البيئة

وقالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس "نريد إعطاء مزارعينا الأدوات لإنتاج الغذاء الصحي والآمن، الذي يتكيف مع ظروفنا المناخية المتغيرة مع احترام كوكبنا".

ويمكن أن تجعل المقترحات، التي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء من السهل إنتاج نباتات جديدة للغذاء والأعلاف، باستخدام وسائل لا تغير سوى جينات قائمة، مماثلة لوسائل الاستيلاد التقليدية.

وتأمل اللجنة من خلال الاستجابة لنداءات من العلماء وتخفيف القواعد، أن يتم استخدام نباتات جديدة أكثر مقاومة لتأثيرات تغير المناخ ونقص المياه أو الآفات بسرعة أكثر.

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