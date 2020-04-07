تركيبة ربما فريدة من نوعها، التي تظهر على الشاشة أو تلمحها عينك على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعلم لغة إنجليزية يظهر عبر فيديوهات قصيرة يعلم العامة بشكل بسيط، ولكن بعمامة وجلباب صعيدي!

كمال مصطفى محمد، أو كما يطلق عليه مستر كمال النحاس، هو موجه لغة إنجليزية في إدارة أبو تشت التعليمية بقنا، استطاع أن يلفت أنظار وإعجاب كل من يشاهد فيديوهاته القصيرة على فيسبوك، لبلاغة لسانه وهو يتحدث بعض الكلمات الإنجليزية بطلاقة ويسر.

جذب النحاس بطلاقة لسانه وسهولة شرحه للإنجليزية، 94 ألف متابع على صفحته الخاصة "مستر كمال النحاس" على فيسبوك، حيث وجدوه منهاجا سهلا للتعلم المستمر للغة الإنجليزية.

يقول النحاس لـ"الشروق"، إن سر ظهوره بالزي الصعيدي هو اعتزاز وافتخار: "أنا اعتز باللبس الصعيدي التقليدي لأنه يعبر عن عاداتنا وتقاليدنا وشخصيتنا الصعيدية".

الرسالة الضمنية وراء ظهور المعلم بالزي الصعيدي، هو إيمانه بأن اللغة الإنجليزية أو أي ثقافة وعلوم لا يقتصر على البدلة والكرافتة: "نقدر واحنا لابسين الجلبية والقفطان والعمامة إننا ندخل في سباق علمي مع الآخرين، فنحن في أقصى الصعيد نتعلم لغات ونضطلع على ثقافات الدول الأخرى".

خالف النحاس القاعدة التي تقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، ليختار بيده تغيير تخصصه الدراسي للغة الإنجليزية: "اخترت تخصص اللغة الإنجليزية لإنه في دمي فأنا عاشق لها منذ دراستي في كلية الهندسة، وقتها اخترت تحويل دراستي لكلية الآداب قسم لغة إنجليزية، ودرست الأدب الإنجليزي ولقيته راقي لأنه معبر عن الواقع والشخصيات الموجودة في المجتمع".

بدأ النحاس نشاطه بنشر مقاطع فيديو على يوتيوب منذ عام 2017، محاولا تناول وعرض بعض المعلومات من المناهج التعليمية لوزارة التعليم، ثم بعد ذلك بدأ في نشر مقاطع قصيرة على تطبيقي تيك توك وفيسبوك لمساعدة الدارسين: "لقيت الناس متفاعلة معايا وده دليل على نجاحي واستفادتهم".

ويقدم النحاس محتوى بسيط من خلال مقاطع فيديو مكون من معلومات متفاوتة لتعلم الإنجليزية، حيث يرى أن اللغة الإنجليزية تتكون من عدة مهارات تحدث واستماع وقراءة: "بحاول أشوف الصعوبات إلى بتواجه الدارسين واستعرضها للمتابعين بعبارات بسيطة ومعلومات سريعة لتبسطها عليهم وهذا المنهج هو أسهل طريقة للتعلم".

يبلغ النحاس، 55 عاما ولديه 3 أبناء أحدهم تخرج في كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية، وبدأ الاستفادة من نشاط أبيه وشرحه المبسط: "أكبر نجاح لي هو ردود الفعل الإيجابية فابني يتعلم مني وكثيرون تواصلوا معي طالبين تعلم الإنجليزية، هدفي هو المعلومة والزي الصعيدي الذي ارتديه هو لتأكيد أن اختلاف الملابس والثقافة ليس عائقا أمام العلم".