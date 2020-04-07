سفير فلسطين بالقاهرة لـ«الشروق»: لا بد من خلق جبهة دولية داعمة للموقف العربي والشعب الفلسطيني



قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، اليوم، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح يستوجب تحرك عربي قوي واسع النطاق في ضوء تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة.

وأضاف اللوح، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": التحرك خلال الفترة القادمة بصفة عامة ينبغي أن يكون على التوازي و ليس على التوالي سواء عربياً أو دولياً.

وتابع أنه إلى جانب التحرك العربي لابد من التحرك من قبل الأشقاء في الدول الإسلامية، وذلك لخلق جبهة دولية عريضة داعمة ومؤازة للموقف العربي و الشعب الفلسطيني.

وشدد السفير الفلسطيني على تمسك فلسطين قيادة و شعبا بالدعم العربي، الذي بمقدوره أن يخلق قوة فاعلة وضاغطة ومؤثرة على مراكز الصراع في المجتمع الدولي.

كما أكد أن الضغط على إسرائيل في الوقت الراهن لم يعد هدفه وقف الاعتداءات و جرائم الحرب مكتملة الأركان التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني وإنما لإنهاء إحتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره و العودة و إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول مساعي إسرائيل لزج المنطقة العربية الى حرب دينية، أكد اللوح على أن الاحتلال الاسرائيلي سعى ولا يزال يسعى لذلك من خلال عصابات صهيونية متطرفة و قوة مسلحة لارهاب الشعب الفلسطيني، مشيراُ لتحذير القيادة الفلسطينية مرارا وتكرار من وصول إسرائيل لاهدافها.

كما أشار لمساعي إسرائيل لتحويل الصراع إلى نزاع سكاني، بين الفلسطينيين واليهود، رغم حالة التعايش التاريخية، موضحاً أن هناك 750 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية حتى الآن.

وأعرب عن توقعه بارتفاع الأعداد إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة مقابل 3 ملايين فلسطيني، مؤكداً على أن ما يحدث هو صراع على الأرض وصراع من أجل الوجود، وخاصة أن الوجود الفلسطيني نتيجة ما يتعرض له من استهداف فهو يتعرض لصراع مفتوح.

وأوضح اللوح أن هناك إرادة وتوجهًا من القيادة الفلسطينية لتعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، لافتًا إلى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع طارئ للأمناء والقوى السياسية الفلسطينية لوضع رؤية وطنية فلسطينية شاملة ليس فقط لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ولكن أيضًا لوضع برنامج وطني فلسطيني لمواجهة كل المخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وتابع: لقد طالبت فلسطين مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة حول انتهاكات الاحتلال واستمرار العدوان على كل الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الإدارة الأمريكية مطالبة بتطبيق وتنفيذ الوعود التي اتخذتها من قبل تجاه الحق الفلسطيني، مشيرا للجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لوقف عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لعدم التزامها بأي قرار من القرارات الأممية.