تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا ليسجل 38.21% في يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى خلال 18 شهرا، على عكس توقعات الأسواق.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي سجل 38.21%، مقارنة مع 39.59% العام الماضي، وفق إعلام محلي رسمي.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 3.92 في المئة.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا، ما تسبب بارتفاع حاد في التضخم السنوي العام الماضي، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامجا اقتصاديا جديدا، تم بموجبه خفض أسعار الفائدة.

وأدى ذلك إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية، إذ فقدت 30% من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال أقل من شهر، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 26 ليرة.